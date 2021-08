Kapotte lift houdt deze ouderen al ruim een week opgesloten in hun huis: ‘Kan geen boodschap doen’

Waarom we nauwelijks reageren als het luchtalarm afgaat: 'Dit systeem is niet meer van deze tijd'

16 augustus Hoe kan het dat hele volksstammen gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn als op een ongebruikelijk tijdstip het luchtalarm afgaat? De sirenes klonken maandagochtend in de hele provincie Utrecht, maar het was bepaald niet zo dat iedereen naar de schuilkelders holde. Waarom niet? ,,Dit hele systeem is niet meer van deze tijd.”