Kapper Anton was een natuurtalent: de mensen stonden letterlijk in de rij voor zijn kapsalon

Over zijn jeugd had Anton het niet veel, waarschijnlijk had hij er niet de beste herinneringen aan en was dat juist reden voor hem om het zijn vrouw en kinderen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Al dacht hij ook altijd dat hij ze tekort deed omdat hij altijd aan het werk was. Vrouw Emmy, dochter Brigitte en zoon Angelo zagen dat toch echt anders: als kapper met zijn zaak aan huis zag zijn gezin hem dag-in-dag-uit en hij was altijd zeer zorgzaam.