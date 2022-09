Kardinaal De Jong krijgt postuum Yad Vashem-onderscheiding

De Utrechtse kardinaal Johannes de Jong (1885-1955) krijgt de Yad Vashem-onderscheiding voor zijn publieke verzet tegen de Jodenvervolging. De ambassadeur van Israël in Nederland, Modi Ephraim, heeft de oorkonde en medaille maandag in Utrecht uitgereikt aan de familie van De Jong.

Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut ter nagedachtenis aan de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het instituut onderscheidt niet-Joden die zich hebben ingezet voor het redden van Joden tijdens de oorlog en daarbij grote risico’s hebben gelopen. Inmiddels is aan bijna 6000 Nederlanders de eretitel Rechtvaardige onder de Volkeren toegekend.

De Jong was tijdens de Tweede Wereldoorlog aartsbisschop van Utrecht. In de oorlog verzette hij zich tegen de anti-Joodse maatregelen en hij protesteerde tegen de deportaties van Joden. In de kluis van het aartsbisschoppelijk paleis bewaarde hij de versleutelde onderduiknamen van Joodse kinderen, aldus het Aartsbisdom Utrecht.

Aanvraag stilgezet

De ceremonie vindt plaats in Paushuize en wordt voorafgegaan door een symposium. Sprekers zijn onder anderen de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, en algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam, Emile Schrijver.

Eijk had in 2018 de aanvraag voor De Jong nog stilgezet. Vier jaar geleden waren er vermoedens geuit dat zijn naaste medewerker Felix van de Loo zijn neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS’er, van het vuurpeloton wilde redden door zijn netwerk te gebruiken. In dit verband kwam de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Archiefonderzoek door Joep van Gennip wees uit dat De Jong geen gratieverzoek wilde doen. Daarna werd de aanvraag voor de Yad Vashem-onderscheiding voor De Jong heropend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.