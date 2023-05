Kassamedewerker Kruidvat in Overvecht bedreigd en bestolen door jonge overvaller

Man (25) bekent dat hij met opzet brand stichtte bij volle bieb aan de Neude en krijgt celstraf

Een 25-jarige man moet de cel in voor brandstichting bij de bibliotheek op de Neude in Utrecht. In zwaar beschonken toestand stak hij vlakbij de bieb spiritus aan, terwijl in het monumentale pand volop mensen aanwezig waren.