Kat Boefje na zeven jaar gemummificeerd teruggevonden in monumentaal pand in Utrecht

Loterij voor romanti­sche overnach­ting in tuin van sterren­wacht gaat hard: hoofdprijs verdubbeld

29 juni 15.000 euro. Zoveel hoopte museum en sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht met de verkoop van loten in vier weken binnen te halen. Oftewel zeshonderd loten à 25 euro. Maar dat geld is al in één week binnen. De directeur is dolgelukkig en er zijn nu twee hoofdprijzen te winnen.