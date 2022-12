Kat Dibbes was 12 (!) jaar vermist en duikt opeens weer op, maar... ‘Was helaas geen Disneyhereniging’

Jan Willem (37) haalt kinderen van schippers­in­ter­naat: ‘We staan met onze rug tegen de muur’

Drie van de twaalf kinderen die in het schippersinternaat in Vreeswijk verblijven, gaan van school. Vader Jan Willem (37) en moeder Sabine (36) Visser zijn de onzekerheid rond het voortbestaan van het internaat zat. Dat er nu ook nog Oekraïners in het gebouw komen wonen, was voor hen de druppel.

10 december