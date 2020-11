Kater Sjef (3) ingeslapen, nadat het dier waarschijnlijk door vuurwerk zwaargewond raakte

Het is het ergste wat dierenambulancemedewerkster Hetty van Oostenbrugge ooit heeft gezien. Vrijdagochtend trof zij kater Sjef (3) zwaargewond aan in de Utrechtse wijk Tuinwijk. ,,Hij was van zijn schouders tot aan zijn kont ontveld.”

Quote We hebben met elkaar staan huilen, zo heftig was het Hetty van Oostenbrugge Rond 8.30 uur vrijdagochtend kreeg Hetty van Oostenbrugge van Dierenambulance Utrecht een melding over een kat die in Tuinwijk ‘half ontveld over straat liep’. ,,En dat was ook letterlijk zo. Van zijn schouderbladen tot aan zijn kont, zijn huid en vel hing ernaast. Ik trof hem aan onder de struiken. Hij was in shock en had ontzettend veel pijn.”



Van Oostenbrugge bracht het beestje met spoed naar een dierenarts. ,,Die heeft hem meteen onder narcose gebracht, zodat hij de pijn niet meer zou voelen. Maar tijdens het onderzoeken, bleken zijn verwondingen zowel aan de binnenkant als buitenkant zó erg dat de dierenarts hem meteen heeft laten inslapen.”

‘Dit is echt heel serieus’

De inmiddels op de hoogte gebrachte eigenaren van Sjef waren volgens Van Oostenbrugge ontroostbaar. ,,We hebben met elkaar staan huilen, zo heftig was het. Dit is het ergste wat ik zelf ooit tijdens mijn werk heb gezien.”

Wat er precies met Sjef is gebeurd, is nog onduidelijk. ,,Ik ben op dit moment bezig met een aangifte bij de dierenpolitie, want dit is echt heel serieus. We kunnen het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar we hebben het vermoeden dat er vuurwerk in zijn anus is gestopt. Dat door die klap zijn huid is losgekomen.”

Gegarandeerd geen aanrijding

Van Oostenbrugge is woedend. ,,Ik ben furieus. Ik moet natuurlijk in mijn achterhoofd houden dat we het nog niet zeker weten, maar ik kan garanderen dat dit geen aanrijding was, want dan waren zijn verwondingen anders geweest. Het zou in theorie nog iets anders kunnen zijn geweest, zoals een hond of dat hij ergens achter is blijven hangen. Je kunt gekke dingen gaan bedenken, maar dit is verschrikkelijk.”

Sjef wordt maandag naar het crematorium gebracht. Van Oostenbrugge hoopt dat er getuigen zijn die vrijdagochtend iets hebben gezien. ,,We noemen expres de precieze straat niet, omdat we niet willen dat mensen op eigen houtje van alles gaan ondernemen, maar mocht iemand iets gezien hebben, dan horen we het heel graag.”

