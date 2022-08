Katia en Gerard bouwden hun huis en toen kregen ze héél Bilthoven over zich heen, nu staat het te koop

Houtense burgemees­ter over 135 asielzoe­kers in hotel: ‘Wij moeten de troep maar opruimen’

De Houtense burgemeester Gilbert Isabella is klaar met het paniekvoetbal dat de rijksoverheid volgens hem laat zien bij het asielbeleid. Deze week werd hij overvallen door een telefoontje dat in een hotel in Houten kamers zijn gehuurd voor de opvang van 135 asielzoekers.

11 augustus