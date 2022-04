Kattenvrouwtje Ria he-le-maal verrast door haar lintje: ‘Ik stond perplex, fantastisch’

Echt he-le-maal verrast was Ria Hooijen-Bos (69) uit IJsselstein door haar lintje. Ze staat bekend als ‘het kattenvrouwtje’ (al heeft ze ook een hond) en ze is tevens de drijvende kracht achter het ooievaarskoppel op de Nicolaasbasiliek.

De dierenliefhebster werd met een fijne smoes naar het Fulcotheater gelokt en ook manlief wist van niks. Ze zouden in de Librije in Zwolle met vrienden een vorkje gaan prikken. Gevolg: de decorandus wilde op chic en ging zelfs haar schoenen poetsen.

Maar eerst moesten bij het theater zogenaamd kaartjes worden opgehaald. ,,Ik mee naar binnen. Zag ik daar opeens vrienden staan en vroeg of ze een feestje hadden. Ja, zeiden ze, van jou. Ik stond perplex. Fantastisch.’’

Hooijen-Bos houdt veel van dieren, maar niet als ze in de koekenpan liggen. ,,Ik ben vegetariër en welk dier er ook in nood is, meeuw, mol of zwerfkat, ik schiet ze te hulp. Mijn kinderen weten niet beter.’’

Snoepie is zijn naam

Tegenwoordig helpt ze samen met vriendin Semra de dierenambulance, vangt zwerfkatten en brengt ze naar het asiel. ,,Vorig jaar hebben we een klein, nat katje gevangen dat meteen in mijn hart kroop. We hadden thuis al drie katten en een hond, maar mijn man weet dat het zinloos is. Snoepie is zijn naam nu.’’

Als er een kat is ontsnapt, trekt ze er met vriendin Semra op uit om het beest te vangen. Soms loopt het zo de vangkooi met lekkers in, soms duurt het tot in de nachtelijke uren. ,,Dat doe ik al 21 jaar.’’

Maar waarom? Om de katten te helpen en te voorkomen dat ze zich almaar vermeerderen. ,,Ze zijn er de dupe van dat mensen niet voor ze zorgen. We kunnen ze toch niet aan hun lot overlaten?’’

Een drama

De Ooievaars op de basiliek, dat is weer een ander verhaal. Ze ergerde zich eraan dat de takken telkens uit het nest waaiden. Dus ging ze zich ermee bemoeien. En nu is er een ooievaarswiel daarboven en bij Bas en Lieke liggen drie eieren in het mooie nest. ,,Vorig jaar hebben de jongen het niet overleefd. Een drama. Dat iedereen om me heen gezond blijft en de drie eieren uitkomen, meer heb ik niet te wensen.’’

Volledig scherm Ria Hooijen-Bos knuffelt Grote Dons die in 2020 uit een ei kroop. © Ooievaars IJsselstein

