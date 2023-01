Ken jij deze oer-Hollandse producten nog? Oude Utrechtse tijden herleven in Kruideniersmuseum

utrecht in 1526 Hier in Utrecht werden dieven, heksen en homo’s letterlijk op de pijnbank gelegd voor een bekentenis

Wie in de zestiende eeuw werd verdacht van moord, verraad of hekserij en niet direct een bekentenis aflegde, had de kans om op de pijnbank terecht te komen. Zoals een vrouw met de naam Nysgen, in 1526 beschuldigd van toverij. Zij werd zo erg gemarteld dat de Utrechtse stadschirurgijn Albert de Rover drie weken werk had om haar pijn te verzachten.

22 januari