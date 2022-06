Kersentijd in Kromme Rijnstreek: drie weken eerder dan vorig jaar dankzij lentezonnetje

De primeur heeft Eveline Westeneng aan de Achterdijk in Bunnik. Pinksterzaterdag vlogen bij haar de eerste kersen over de toonbank. Drie weken eerder dan vorig jaar toen koud voorjaarsweer spelbreker was. Westeneng: ,,Altijd mooi om te merken hoe dol mensen op kersen zijn. Dankzij het mooie zonnige weer in maart kunnen we lekker vroeg beginnen. Jacob, mijn man, was Eerste Pinksterdag jarig. Konden we weer eens vieren met kersen die hij zelf geplukt had. Dankzij al die zonuren zijn de kersen prachtig volgroeid en sappig zoals kersen behoren te zijn.’’