‘Kerstman vreest dat cadeautje van Lot van Hooijdonk op weg naar Utrecht van de slee is gevallen’

Daar is-ie weer: Maria’s Kerst-in voor daklozen, maar wel op een andere plek (en een andere dag)

Na twee jaar corona-pauze wordt in Utrecht een oude traditie opgepakt: Maria’s Kerst-in. Dit evenement, waarbij daklozen in het zonnetje werden gezet, was altijd op tweede kerstdag op de werven van de Oudegracht, maar wordt nu in een nieuw jasje gestoken.

20 december