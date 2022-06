Keukenbrand in woning in De Meern, bewoners niet thuis

Hoe maak je de haven leuker? Op deze manier probeert Wijk bij Duurstede meer toeristen te trekken

Met een horecaboot in de stadshaven van Wijk bij Duurstede moet het stadje aan de Lek meer toeristen trekken. Ook is er een plan voor een ‘boodschappensteiger’ om het voor passanten gemakkelijker te maken even te winkelen in de binnenstad.

13 juni