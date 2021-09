‘Keurige’ Elena (59) steekt ontrouwe vriend neer: ‘Ik wilde zijn telefoon zien, maar hij weigerde dat’

Als agenten op 9 januari 2018 ’s nachts na een 112-melding een woning aan de Doornseweg in Langbroek betreden, treffen ze een waar bloedbad aan. De dan 56-jarige vrouw des huizes ligt in de keuken. Midden in een plas bloed. Haar zwaargewonde partner ligt in zijn boxershort in de keuken van de buren. Zij stamelt: ,,Hij heeft me bedrogen, ik wil niet meer verder.’’