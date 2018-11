Kidnap in Veenendaal bedoeld om ‘rebelse’ dochter tot huwelijk te dwingen

VEENENDAAL - Het regende op 10 juli vorig jaar verontrustende 112-meldingen bij politie in Veenendaal. Een auto was op de Nieuweweg-Noord in Veenendaal klemgereden. Een jonge vrouw werd uit de ene auto gesleurd en in een andere auto gezet, waarna de auto wegscheurde. Twee mannen, die de vrouw naar Veenendaal brachten, worden tijdens die actie zwaar mishandeld.

Een regelrecht familiedrama, zo blijkt tijdens een lange rechtbankzitting vanmorgen in Utrecht. Daar stonden de vader, de moeder en een broer van de jonge vrouw terecht.

Een complete Edese familie zou volgens het Openbaar Ministerie een complot hebben beraamd om een rebelse dochter te kidnappen en naar Antwerpen over te brengen. Daar zou ze dan kunnen worden uitgehuwelijkt aan haar oom.

Een tweede broer wordt ook verdacht, maar de oproep om te verschijnen op de rechtbank is hem niet overhandigd en dus is hij in de rechtszaal afwezig. Aanstaande donderdag staan nog vier verdachten terecht voor hun aandeel in de zaak.

Rebelse dochter

De 19-jarige ‘rebelse’ dochter Y. loopt regelmatig weg van huis. De familie mist haar. Via via komt de familie er achter dat ze bij iemand in Rotterdam verblijft. Haar beste vriendin weet haar over te halen om bij het Van der Valk hotel in Veenendaal af te spreken: een list om haar weer met haar ouders te verenigen.

Als Y. de auto van haar broer O. ontdekt, schreeuwt ze tegen de bestuurder van de auto dat ze weg moeten rijden. Ze heeft door dat ze in de val is gelokt.

Filmpjes

Een korte achtervolging is het resultaat, waarbij de auto waarin Y. zit wordt klemgereden. Zij wordt uit de auto getrokken, maar weet nog wel het noodnummer 112 te bellen. Omwonenden maken foto’s en filmpjes van het voorval. Als de politie arriveert, zijn alleen nog de twee gewonde mannen op de plek aanwezig. Broer O. zou een flink aandeel hebben in die mishandeling.

Eenmaal bij het ouderlijk huis in Ede aangekomen, valt de spanning weg: de dochter is weer thuis. De vader overlegt met haar en haar toevallig aanwezige oom uit Antwerpen dat het misschien goed is om even in die Belgische stad tot rust te komen. De dochter stemt daarmee in. Ook zij wil rust. Van uithuwelijking blijkt helemaal geen sprake te zijn. Een dag later is ze al weer terug in Ede. Dan houdt de politie de ook de ouders en de broers aan.

Rol moeder

Het Openbaar Ministerie legt alle verdachten wederrechtelijke vrijheidsberoving ten laste. De vader blijft volhouden echt helemaal van niets te weten. De officier van justitie concludeert al snel dat er te weinig bewijs is tegen de vader is en vraagt voor hem om vrijspraak.

Over de rol van de moeder is het Openbaar Ministerie veel stelliger. Ze wist van het plan van de broers om de zus naar huis te halen waarbij al snel vaststond dat eventueel geweld niet zou worden geschuwd. De enige aanwezige broer zwijgt in alle toonaarden over het incident in Veenendaal.