Kijktip: Auke uit Utrecht doet mee aan het nieuwe tv-programma Hoedan

indebuurt.nlAuke de Wit uit Utrecht zal ooit 30 jaar worden, maar hoe dan? Want hoe ga je om met relaties, drugs, seks en geloven? Dat zijn enkele van de vragen die hij stelt in het nieuwe NPO 3-programma Hoedan van de EO.

Auke is niet de enige twintiger die gevolgd wordt in de persoonlijke zoektocht naar antwoorden op bepaalde levensvragen. Uit andere steden komen ook Doeta, Bas, Joshua, Nanook en Tarik aan bod in het nieuwe tv-programma.

Instagram en TikTok

Hoedan gaat over de manier waarop deze twintigers tegen het leven aankijken. Hoe zij in het leven staan en hoe ze omgaan met onderwerpen die ertoe doen. Hoedan is niet alleen een tv-programma, maar bestaat ook uit een Instagram– en TikTok-account. Via die kanalen delen de deelnemers veel en vragen ze hoe hun volgers tegen bepaalde ondewerpen aankijken.

Hoedan op tv

In aflevering 1 komt de Utrechtse Auke aan bod en gaat het over het thema kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is een beetje goor en hoort vooral bij zwak zijn. Auke vraagt zich af: waarom willen mensen kwetsbaar zijn? Wat is het nut van kwetsbaarheid, en wil ik er wat mee? Samen met Doeta, Tarik, Joshua, Bas en Nanook gaat hij op onderzoek uit. Zo staat hij in de ring bij ex-commando Dai Carter, die juist alleen maar voordelen van kwetsbaarheid ziet. En Auke probeert dichterbij zijn gevoel te komen en te oefenen met kwetsbaarheid.

Het tv-programma bekijk je vanaf donderdag 23 maart om 21.50 uur bij de EO op NPO 3.

