Kimber (29) begint crowdfunding voor uitgebrande Ping Pong Club: ‘Alles moet opnieuw’

De populaire Ping Pong Club in Utrecht moét terugkomen, volgens Kimber Weijburg (29). Daarom zette ze samen met een groep anderen een crowdfunding op om 25.000 euro op te halen, nadat ‘dé plek voor een eerste date’ vorige week uitbrandde. ,,Het is een hele idyllische plek.”

Het is een club waar ‘half Utrecht’ een eerste date mocht beleven, prachtige zonsondergangen kon bewonderen - met piepende treinen op de achtergrond - en nieuwe vrienden maakte rond een potje ‘rond de tafel’. Eigenlijk was het volgens Weijburg gewoon dé woonkamer van de stad. Daarom zou het een groot gemis als deze plek er straks niet meer is, zegt ze. Toch is die kans levensgroot, nadat in de nacht van 15 op 16 juli brand uitbrak die alles vernietigde.

Kortsluiting

Waarschijnlijk kwam het door kortsluiting door een telefoonoplader, maar zeker zijn ze nog niet, zegt Weijburg. In elk geval is er van de tent waar zij twee jaar geleden bedrijfsleider was en waar ze zo graag kwam niet veel meer over. Zelfs de wc is zwart van de rook.

Er wordt waarschijnlijk ook een deel uitgekeerd door de verzekering, maar de hele rekening wordt niet gedekt. ,,Verven, meubels, keukenapparatuur, alles moet opnieuw en dat moeten ze zelf betalen. Dat kost behoorlijk wat.”

25.000 euro door middel van een crowdfunding moet de eigenaren van de club een duwtje in de goede richting geven. ,,We hopen uiteraard op meer geld, maar 25.000 euro zou al geweldig zijn. De insteek is dat de club in elk geval weer open kan en ze alles met dit geld weer kunnen opbouwen.”

Hart voor de zaak

In de eerste vijf uur tijd werd al 3000 euro opgehaald. ,,Het geeft echt een goed gevoel dat zoveel mensen hart voor de zaak hebben.”

