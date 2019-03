Kind verliest grote Playmobil-collectie bij ongeluk op A12

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

5:59 In de werkplaats van de Stichting Stadskraan wordt vandaag het startschot gegeven voor de herbouw van de Stadskraan. De nieuwe stadskraan wordt een replica van de kraan die tussen 1402 en 1837 aan de Oudegracht stond. De kraan zal op de Museumwerf Vreeswijk in Nieuwegein nagebouwd worden, maar komt uiteindelijk naast de Monicabruin N, in de binnenstad van Utrecht, te staan. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom om de officiële start van de bouw bij te wonen. De werkplaats van Stichting Stadskraan bevindt zich aan de Museumwerf Vreeswijk, Wierselaan 113 in Nieuwegein.