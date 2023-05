Kind zit vast in prullenbak bij speeltuintje, brandweer komt eraan te pas om het te bevrijden

column Vriendjes­po­li­tiek en discrimina­tie bij College voor de Rechten van de Mens: een grap en een tragedie

Ach ja, het College voor de Rechten van de Mens. De naam doet een internationaal instituut vermoeden, gevestigd in een imponerend pand te ’s-Gravenhage, dat onder de vlag van het Internationaal Gerechtshof genocides, martelingen, executies en politieke vervolgingen onderzoekt. Maar in praktijk gaat het om een bescheiden organisatie die vanuit een nieuwbouwpandje aan de Kleine Singel in Wittevrouwen uitspraken doet over Nederlandse discriminatieklachten.