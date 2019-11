Kind zwaargewond na aanrijding met auto in Utrecht

Vermoedelijk is het kind tussen twee geparkeerde auto’s de weg overgestoken, waardoor de bestuurder niet meer op tijd kon remmen en het kind schepte.



Een trauma-arts werd per helikopter ingevlogen om het slachtoffertje te behandelen. Het kind is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet geen uitspraken over de medische toestand van het kind, maar volgens getuigen ter plaatse was het kind er slecht aan toe.



De bestuurder van de auto is, volgens standaard procedure, meegenomen naar het bureau om een verklaring af te leggen. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.