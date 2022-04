Kinderburgemeester plant jonge boompjes in Benschop

Boer Max helpt mee aan 600.000 bomen in de provincie Utrecht en de teller staat nu op...

Een paar honderd boompjes extra op zijn land? Boer Max van Tilburg (43) haalt zijn schouders er bijna over op. ,,Het liefst zou ik mijn hele land vol zetten.” Maar het levert wel mooi een flinke bijdrage op voor het Bomen Actieplan: de ambitie om in vijf jaar tijd 600.000 extra bomen te planten in de provincie Utrecht. En hij is niet de enige die daar het nut van inziet.

