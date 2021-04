Kinderen voetballen met jonge duifjes in een doos: ‘Het is te triest voor woorden’

Vanaf zijn sterfbed zag Cees het Intratuin-filiaal in Leidsche Rijn, dat hij zelf had opgebouwd

16:00 In de rubriek Van wieg tot graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Cees Vernooij (1940 – 2021). De doelgerichte en wilskrachtige ondernemer had een neus voor toekomsttrends. Dat maakte dat zijn tuincentrum in Leidsche Rijn alleen maar zou groeien.