Klachten over de overheid? Ombudsman komt naar Woerden en helpt je: ‘Eis dat je gehoord wordt’

Foodtruckfestival Trek is op zoek naar Utrechts talent. Het foodfestival draait namelijk niet alleen om lekker eten, maar ook om de nodige entertainment. Er is een aantal podia voor liveoptredens en daarnaast lopen acteurs gewoon door het publiek heen. Dus, ben jij goed in zingen, acteren of dansen? Dan is dit je kans!