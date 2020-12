Klanten gaan vanwege mondkapje op de vuist in benzinestation in Nieuwegein

Burgemees­ter Dijksma roept op eenzame mensen te helpen, maar hoe doe je dat? Dit zijn de tips

20:21 ,,Laten we dit jaar extra ons best doen om er voor de ander te zijn”, zei Sharon Dijksma woensdag in haar toespraak als gloednieuwe burgemeester van Utrecht. En zo is het maar net, want door het coronavirus zijn mensen eenzamer dan ooit. Maar wat kun je zélf doen om die buurvrouw of -man, die altijd maar alleen is, een handje te helpen?