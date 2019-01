Klein brandje in woonzorgcentrum in Veenendaal

Universi­teit Utrecht onderzoekt wat scheiding van ouders voor kind betekent

17:32 Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht onderzoeken de gevolgen die een echtscheiding van ouders hebben voor hun kinderen. In Nederland maken jaarlijks zo’n 700.000 kinderen dat mee. Dit gaat vaak gepaard me verhuizingen, veranderingen, onrust en aanpassingsproblemen in het dagelijks leven van de betrokken kinderen.