Klimaatactie Extinction Rebellion bij ING Utrecht trekt bekijks, maar verloopt volgens politie gemoedelijk

Oplichter in grijs busje belt aan met ‘gratis’ pannen- en messensets: eenmaal binnen blijkt het geen cadeautje

Een man in een grijs busje, die met ‘gratis’ pannen- en messensets langs de deuren gaat in de regio Utrecht, blijkt een oplichter. Eenmaal binnen is van een cadeautje helemaal geen sprake. Een 74-jarige vrouw in Maartensdijk komt nog bij van de schrik. Laat verkopers niet binnen als u het niet vertrouwt, waarschuwt de politie.

26 oktober