Klimaatburgemeester gezocht! Wie o wie helpt Utrecht nog groener te worden?

Verdrietig of juist vrolijk van muziek? Het maakt niet uit tijdens ‘Gevoel op het doek’ in Park Lepelen­burg

Word je blij van Bohemian Rapshody van Queen of roept Happy van Pharrel Williams een bepaald gevoel bij je op? Dan kun je donderdagavond 15 september aan de slag in Park Lepelenburg in Utrecht.

31 augustus