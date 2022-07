‘Klimaatcatastrofe’ dreigt, maar deze gemeenten houden vol dat ze geen windmolens gaan bouwen

UPDATE Provincie Utrecht dreigt: kom met plannen voor windmolens, anders bepalen wij waar ze komen

Voor eind dit jaar moeten gemeenten in de provincie Utrecht komen met concrete plannen voor in totaal ongeveer zestig windmolens, om hun eigen klimaatdoelen voor 2030 te halen. Gebeurt dat niet, dan bepaalt de provincie Utrecht waar ze komen. In Rhenen is dat nieuws niet goed gevallen.

7 juli