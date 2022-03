Klopt het wel wat lijsttrekkers beweren in verkiezingsdebat? Deze 4 uitspraken in ieder geval niet

Minister Bruins-Slot op bezoek in Overvecht om te praten over basiszorg

Hoe maken we de basiszorg krachtig en houden we dat ook zo? Daar gingen zorg- en hulpverleners uit Overvecht over in gesprek met Minister Hanke Bruins-Slot. Ze bracht een bezoekje aan de wijk en deelde haar visie over het nodige onderhoud aan de zorg.

