KNMI bevestigt: Leersum getroffen door valwind

De heftige wind die Leersum vrijdagavond teisterde , is een valwind. Meteorologen speculeerden er al over , maar nu kan het KNMI het na onderzoek vaststellen.

„Er werd gesproken over een mogelijke windhoos, maar uit onderzoek van het KNMI is gebleken dat we hier te maken hebben gehad met een valwind ofwel ‘downburst’: een verschijnsel dat incidenteel in de zomer tijdens zware onweersbuien voorkomt”, schrijft het KNMI.

Een valwind ontstaat doordat de lucht door zeer zware regenval in een bui sterk afkoelt. Deze koude lucht valt op het onderliggende aardoppervlak wat zorgt voor zware windstoten, die kunnen oplopen tot ver boven de 100 km/uur. Bij een windhoos is de schade geconcentreerd in een relatief smal, lang spoor en vallen de bomen door de draaibeweging binnen in de slurf verschillende kanten op. Bij een valwind is er sprake van een breder gebied waarin de veroorzaakte schade in min of meer één lijn ligt.

Delen van Nederland kregen op vrijdagavond 18 juni te maken met hevig noodweer. Met name Leersum werd getroffen: daar raakten negen mensen gewond, zijn zo'n 6 huizen voorlopig niet bewoonbaar, ontstonden gaslekken en vielen vele bomen om. In het midden en noorden van Nederland gold code oranje vanwege de kans op zware onweersbuien. Ook Gelderland had te kampen met het noodweer; in Tiel raakte een bestuurder van een grote kraan gewond toen de kraan omwaaide.

