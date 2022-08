Kockengen zegt nee tegen tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen

Houten vangt 135 asielzoe­kers op in hotel Van der Valk

Het COA gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in hotel Van der Valk in Houten. Vanaf 10 augustus trekken 135 asielzoekers het hotel in, ze zullen hier ongeveer vier weken blijven. De mensen zijn afkomstig uit Ter Apel en hebben verschillende nationaliteiten.

11 augustus