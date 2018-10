Koeien gedood bij nieuwe brand in stal Werkhoven

Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

7:00 De topthrillerauteur Samuel Bjørk komt zaterdag naar boekenwinkel Broese in Utrecht. Daar zal hij een meet & greet geven vanwege zijn nieuwe boek De jongen in de sneeuw. Uitgever Tom Harmsen doet een interview met Bjørk en het publiek kan ook vragen stellen. Vervolgens is er tijd om het nieuwe boek te laten signeren door de schrijver zelf. De Noor is bekend geworden door zij thrillers Ik reis alleen en De doodsvogel. Samuel Bjørk is vanaf 13.45 uur aanwezig.