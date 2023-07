Kom het nog goed met dB's? Ultieme poging om muziekcomplex te behouden

dB's luidt noodklok nu blijkt dat nieuw pand nog lang niet af is: ‘Dat betekent het einde van dB’s’

Het leek in kannen en kruiken, maar toch staat de verhuizing van oefenstudiocomplex dB’s naar hun nieuwe plek op losse schroeven, en dus ook het bestaan van de Utrechtse muzikale broedplaats. In november moet ze weg van de huidige plek in de Cartesiusdriehoek naar een nieuwbouwpand aan de Vlampijpstraat. Maar daar is nog geen steen gelegd.