Komen er nu tóch windmolens in Wijk bij Duurstede? Tegenstanders zijn er niet gerust op

500 jaar Vollenho­ven: van iconisch landhuis tot wooncom­plex voor ‘vitale’ ouderen

Na jaren van graaf- en spitwerk is het eindelijk volbracht: een boek over Vollenhoven, één van de mooiste landgoederen in de provincie Utrecht. Het boek verschijnt op het moment dat de laatste telgen van de familie Van Marwijk Kooy het iconische witte huis op de grens van De Bilt en Zeist verlaten. De nieuwe eigenaren laten de buitenkant intact, maar de binnenkant wordt omgetoverd tot wooncomplex voor kwieke ouderen.

