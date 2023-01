Komt er een einde aan mist rond culturele instelling De Machinerie? Politiek wil weten hoeveel geld er over is

Het besluit van de wethouder kan op begrip rekenen van de gemeenteraad. Een deel van de raad baarde de oplopende kosten voor De Machinerie eerder al grote zorgen. Toch is het laatste woord nog niet gezegd over de culturele instelling. Er zijn nog volop vragen in de lokale politiek.

Nieuwe locatie ’t Hoogt

Partijen verwachten dat de cultuurwethouder donderdag in een vergadering van de gemeenteraad duidelijk maakt hoeveel geld de gemeente heeft uitgegeven aan de voorbereidingen van De Machinerie. Oftewel hoeveel is er nog over van de 3,55 miljoen euro die Utrecht bereid was te investeren? Een antwoord op deze vraag had Oosters woensdag nog niet. ,,Zodra we dit inzichtelijk hebben zullen we de gemeenteraad informeren’’, laat haar woordvoerder weten. Of dat donderdag is, wil zij niet zeggen.