Koning opent gigantisch distributiecentrum van Picnic dat wordt gerund door robots: ‘Indrukwekkend’

Flitsbezor­gers rukken op in Utrecht en daarmee ook steeds meer afgeplakte panden: ‘Het ziet er niet uit’

Met de stijgende populariteit van flitsbezorging neemt ook het aantal ‘dark stores’ in Utrecht rap toe. Vanuit deze zogenoemde ‘donkere winkels’ worden klanten binnen tien minuten van hun boodschappen voorzien. Tegelijkertijd stijgt het aantal klachten over geluidsoverlast en troep op straat. ,,Handig is het zeker, hip ook, maar het ziet er niet uit.’’

3 februari