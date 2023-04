Koningsdag één groot feest in provincie Utrecht: topdrukte bij kleedjesmarkten en gemoedelijke sfeer

Ze schudde al de hand van de paus en The Queen, en nu krijgt Maryon (81) - op haar wandel­schoe­nen - een lintje

Ze was ‘in shock’ en ‘overwhelmed’. In haar trui en wandelschoenen voelde Maryon Jägers zich bovendien voor de gelegenheid niet erg passend gekleed. Maar dat weerhield Zijne Majesteit de Koning er niet van om deze 81-jarige Houtense met Engelse roots te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.