Koningsdag Utrecht was te druk, gemeente raadde af om naar binnenstad te komen

Om 18.00 uur vanavond begon traditiegetrouw de vrijmarkt in de Utrechtse binnenstad. In de loop van de avond barstten op verschillende plekken in het centrum ook evenementen los.

Het Vredenburgplein was rond 21.15 uur de eerste plek in stad waar geen bezoekers meer welkom waren. Op het plein treden tot 01.00 uur Nederlandse artiesten op. Snel daarna was ook het Stadhuisplein in de stad vol. Bezoekers werd opgeroepen andere evenementen in de stad op te zoeken.

Kort voor 22.30 uur riep de gemeente op sociale media op helemaal niet meer naar Utrecht te komen. ,,Alle evenementen in het centrum zijn vol’’, aldus een woordvoerder.

De vrijmarkt in Utrecht begon dinsdagavond als vanouds, of corona er nooit is geweest. Al ruim voor 18.00 uur - de officiële opening van de traditionele vrijmarkt aan de vooravond van Koningsdag - werd de verkoopwaar op straat uitgestald en wisselen spullen die twee jaar lang op de zolder hebben liggen wachten, van eigenaar. Lees hier hoe dat eraan toe ging eerder op de avond.

