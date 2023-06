Koningsweg verandert in monumentale oprijlaan, gemeente werkt aan herinrichting

Betaald parkeren overal in Utrecht? Buurgemeen­ten vrezen voor overlast en vragen om uitstel

Als Utrecht volgend jaar betaald parkeren invoert in de wijken Kanaleneiland, Papendorp en Hoograven leidt dat direct tot overlast in Nieuwegein-Noord. Daarvoor waarschuwen buurgemeenten in een brief aan de Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks).