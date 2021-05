Koopje in coronatijd, een café overnemen voor 5000 euro: ‘Nú zijn er buitenkansjes’

column Lisanne kreeg de sleutel van haar huis: ‘Ik zag stilleven van champagne­gla­zen en een lege zak borrel­nootjes’

20 mei Als er een activiteit is waar ik stressvlekken van krijg als ik het woord hóór, dan is het verhuizen. Verhuizen staat gelijk aan in een mum van tijd alle medewerkers van de Praxis kennen, heel veel afval creëren, door al die lege kartonnen dozen een weg banen van de woonkamer naar de keuken en niet meer weten wat je daar nou ook al weer wilde doen.