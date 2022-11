Koos (28) redde 80-jarige automobilist uit het water: ‘Ik moest de ruit met mijn hand inslaan’

Schoonhovenaar Johan de Kriek (80) wist niet meer waar hij was toen hij in april bij Cabauw met zijn auto te water raakte. Zelfs toen het water hem letterlijk tot aan de lippen stond maakte hij geen aanstalten uit de wagen te komen. Voorbijganger Koos Jopse (28) redde het slachtoffer van een mogelijke verdrinkingsdood.

,,Een heldendaad’’, noemt burgemeester Laurens de Graaf maandagmiddag het doeltreffende optreden van Jopse. Redder en drenkeling zien elkaar deze middag bij een huldiging op het Lopikse gemeentehuis pas weer voor het eerst na het ongeval, waarbij ook een andere auto betrokken was. Die sloeg over de kop. De inzittenden daarvan kwamen met lichte verwondingen en de schrik vrij.

,,Ik reed achter hem en ik zag hoe hij begon te slingeren’’, aldus Jopse over het fatale moment op de provinciale weg bij Cabauw. ,,Dat vond ik gevaarlijk, dus ik wou hem inhalen. Maar voordat ik dat kon doen, raakte hij die andere auto en kwam hij in het water terecht.’’

Bergambachtenaar Jopse, ijzervlechter van beroep, was van zijn werk in Amsterdam onderweg naar huis. ,,Ik had mijn werkkleding nog aan.’’

‘Met hand de ruit inslaan’

Hij keerde zijn auto, sprong eruit en ging te water, waarbij hij de tegenwoordigheid van geest had het reddingshamertje uit zijn eigen auto mee te nemen. ,,Maar daarmee kreeg ik het autoraam niet kapot. Ik moest de ruit met mijn hand inslaan. Toen kon ik de deur open krijgen en de gordel lossnijden.’’ Jopse hield daar een blauwe hand en een snijwond aan over, die gehecht moest worden.

Quote Ik kan me niet meer herinneren hoe het gebeurd is Johan de Kriek

,,De deuren waren automatisch vergrendeld en ik had geen idee hoe ik ze open moest krijgen’’, vertelt De Kriek zeven maanden na dato. ,,Hij zei: ‘Wat doe je nou’, toen ik het raam insloeg’’, herinnert Jopse zich. ,,Hij was helemaal in de war.’’

,,Ik kan me niet meer herinneren hoe het gebeurd is’’, aldus De Kriek, die destijds naar huis reed na een klusje als glaszetter in Lopik, waar hij dertig jaar een bedrijf had. ,,Ik vind het leuk om af en toe nog wat te doen.’’

Heel stuk kwijt

De toedracht van het ongeval kan hij niet verklaren. ,,Ik ben een heel stuk kwijt in mijn geheugen.’’ Inmiddels rijdt de Schoonhovenaar geen auto meer. Hij is blij Jopse weer te zien: ,,Ik heb me nog vaak afgevraagd wie me nou gered heeft.’’

De Kriek en Jopse zwommen naar de kant, waar zich inmiddels een file en een groep omstanders hadden gevormd. Jopse: ,,Gelukkig hadden die 112 gebeld en hielpen ze om hem op het droge te krijgen, want ik begon wel moe te worden.’’

Het was niet de eerste keer dat Jopse een drenkeling hielp. ,,Ik zat een keer te vissen toen ik twee kinderen te water zag raken. Die heb ik er ook uitgehaald.’’

Moedig optreden

,,U vond het heel normaal om in het water te springen en te helpen, maar het komt vaak voor dat mensen niet weten wat ze moeten doen en alleen toekijken’’, aldus Volkert Teding van Berkhout van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. ,,Daarom kunnen we het belang van het moedig optreden van redders niet genoeg onderstrepen. Het gebeurt bijna iedere week wel ergens in Nederland dat mensen te water raken.’’

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is opgericht in 1767 en bekroont mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren wil de maatschappij zo veel mogelijk verdrinkingen voorkomen. Ze benadrukt het belang van zwemles voor kinderen. Toch verdrinken volgens cijfers van de maatschappij jaarlijks nog ongeveer 150 mensen in Nederland.

