Koos Janssen, de langstzittende burgemeester van regio Utrecht, stopt ermee

De beslissing om per 1 januari te stoppen, is volgens Janssen ingegeven door de vraag die hij recent kreeg voorgelegd van Commissaris van de Koning Hans Oosters, over Janssens beschikbaarheid voor herbenoeming als zijn periode in januari 2024 afloopt. ,,Ik heb hem geantwoord: dan ben ik 68 jaar oud, dan ben ik 31 burgemeester en het einde van deze ambtsperiode ervaar ik eigenlijk wel als een natuurlijk moment van afscheid.”

Onwennig

Janssen is de langstzittende burgemeester in de regio Utrecht. Eerder was hij wethouder in Woerden en ook burgemeester in Bunnik en Soest. In januari 2018 werd hij voor een derde termijn in Zeist benoemd. Zowel in de gemeenteraad van Zeist als daarbuiten kon dat rekenen op steun.