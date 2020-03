Koosje (103) genoot tot laatste moment en nam foto van Gordon mee in haar kist

Terras van kiprestau­rant in Leidsche Rijn rookvrij: ‘Anno 2020 hoort roken op het terras niet meer thuis’

15:49 Sinds zondag 1 maart is het terras van kiprestaurant Alan&Pim’s in Leidsche Rijn volledig rookvrij. Een woordvoerster van het restaurant is zeker over die beslissing: ,,Wij hebben hiervoor gekozen, omdat wij graag willen dat al onze gasten zich welkom voelen.”