Korfbalvereniging Houten organiseert NK voor sporters met verstandelijke beperking

Robert (82) ‘bedacht’ het dorp Houten: ‘Trots is niet het goede woord. Ik ben vooral blij’

Houten heeft zijn ‘DNA’ vastgelegd in tien kernwaarden die vooral onderstrepen dat het dorp een dorp moet blijven. Een dorp dat ooit is ontstaan uit het brein van stedenbouwkundige Robert Derks (82). En ook nu denkt hij weer mee over de toekomstige groei van Houten. ,,Welk verhaal wordt hier nou verteld dat straks de mensen gelukkig gaat maken?”