Koude Oorlog herleeft in Utrecht commandobunker voor als de bom zou vallen (en je kunt zelf kijken)

Een hulpdienst van vrijwilligers moest tijdens de Koude Oorlog in actie komen als Nederland zou worden getroffen door oorlogsgeweld. Het nationale commandocentrum van deze organisatie, Bescherming Bevolking, was ondergebracht in een bunker in Utrecht. En die kun je dit weekend met eigen ogen bekijken.