Koudste nacht van de hele winter in De Bilt

Kunstwerk ‘Het lezende Meisje’ van Centraal Boekhuis verdwijnt langzaam achter tralies in Culemborg

8:32 Ze is nog zichtbaar, maar wel vanachter ‘tralies’. Aan de rand van Culemborg verdwijnt ‘Lezend meisje met boek’ beetje bij beetje uit beeld. Het markante kunstwerk op de gevel van het pand van logistiek dienstverlener CB gaat over niet al te lange tijd helemaal schuil achter het nieuwe magazijn dat nu in aanbouw is. Bedenker Peter van Ede sluit niet uit dat ze in een andere vorm nog eens ergens opduikt.