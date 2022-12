Krakers fabrieksterrein in Hoograven moeten weg

5 vragen Steeds maar weer dat poliovirus in het riool van Bilthoven: hoe gevaarlijk is dit en wanneer stopt het?

En weer ging het mis op het Science Park Bilthoven. Voor de zoveelste keer trof de inspectie het poliovirus in het riool aan en was een medewerker besmet met polio. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), die toezicht houdt en verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, onderzoekt of er meer incidenten zijn geweest, die niet zijn gemeld. Moeten inwoners van Bilthoven zich zorgen maken? 5 vragen en antwoorden.

21:00