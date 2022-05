Krakers rijtjeshuis in Utrechtse wijk mogen voorlopig blijven: ‘Zonder aangifte geen uitzetting’

25 jaar geleden reed de laatste posttrein over het spoor: ‘Ik heb heel veel rare mensen ontmoet’

Voor de WhatsApp-generatie is het ondenkbaar: een brief bezorgen met de trein. De nieuwe tentoonstelling Expeditie Posttrein van het Spoorwegmuseum leert dat je vroeger kilometers rails nodig had voor het versturen van een bericht. De Nieuwegeinse artiest Spinvis vertelt bezoekers over zijn nachtelijke avonturen op de posttrein.

17 mei