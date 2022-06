Krakers voelen zich ‘slachtoffer van de wooncrisis’ en trekken in schoolgebouw: ‘Huren of kopen lukt niet’

Dit huis kan zo 400.000 euro opleveren, maar het staat al jaren leeg: ‘Vroegen ons af of er iemand dood ligt’

Spinrag wappert om de deurknop van de donkerblauwe voordeur van de Jan Pieterszoon Coenstraat 53 in Utrecht. Het is een riante benedenwoning, eentje die in deze straat voor zeker 400.000 euro verkocht kan worden. Maar deze woning staat al jaren leeg, net als zo’n 1500 andere huizen in de stad. Middenin een wooncrisis, waarin talloze woningzoekenden wanhopig jagen op een huis.

21 mei