Krakerscollectief slaat toe in Utrechtse woonwijk, omwonenden vrezen voor huizenprijs

In de voortuin staat een oude bank. Een paars gordijn maakt het onmogelijk om vanaf de straat de woonkamer in te kijken. Voor het bovenraam hangt een geel spandoek met de tekst: Smash the state and masturbate. De voordeur is met druipende kwast rood en zwart geverfd. Het raamkozijn heeft daarentegen al tijden geen verf meer gezien.